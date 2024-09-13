Польща ігнорує чеську ініціативу з постачання боєприпасів для України

Найбільшим та найшвидшим донором є Німеччина.

Польща є країною-учасницею чеської ініціативи по закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Проте станом на серпень 2024-го до пошуку снарядів для захисників приєдналися 18 з 19 держав, тоді як Варшава не виділила на це жодного злотого.

Про це інформує Gazeta Wyborza.

ЗМІ припускають, що Польща може бути єдиною країною, яка не дала гроші на цей проєкт. А ось найбільшим та найшвидшим донором є Німеччина.

Там також наголошують, що вже цього місяця українські військові можуть отримати нові 100 тисяч снарядів. Омріяна ціль Чехії — відправити до кінця року пів мільйона боєприпасів різного калібру, переважно 155 мм.