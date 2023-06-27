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Польща ініціює зустріч аграрних міністрів п'яти країн ЄС через українське зерно

27 червня 2023, 20:56
Польща ініціює зустріч аграрних міністрів п'яти країн ЄС через українське зерно
Фото: з вільного доступу
Уряд Польщі планує провести в липні зустріч міністрів сільського господарства п'яти країн ЄС, де діє заборона на імпорт української агропродукції.

У зустрічі має взяти участь і український міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. 

Про це повідомляє Wnp.pl.

"Швидше за все, така зустріч відбудеться третього тижня липня. Треба поговорити про технічні питання, а також пояснити, що наша діяльність, яку ми здійснюємо в Євросоюзі, спрямована на те, щоб допомогти Україні, але одночасно не завдати шкоди нашим фермерам, і допомогти створити відповідні інструменти на майбутнє", – заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Він зазначив, що війна в Україні завершиться, але питання українських продуктів залишиться. Тому потрібно підготувати спільний інструментарій до дій.

Польський міністр поінформува, що виділені Єврокомісією €100 млн для аграріїв із п'яти країн ЄС для компенсації втрат, завданих імпортом українського збіжжя на ринки цих країн, "не вирішують проблему". 

За його словами, йдеться не лише про гроші, а й про необхідність прийняття системних рішень на майбутнє.

Телус також повідомив, що міністри аграрної політики цих країн самі вестимуть індивідуальні переговори з усіма іншими профільними міністрами євроспільноти, аби роз'яснювати потребу прийняття системних рішень з цього приводу.

Польщаукраїнське зерно

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