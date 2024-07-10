Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
10 липня 2024, 13:31
Фото: DW
Низка країн планують купувати і встановлювати міни у Балтійському морі.
Польща ініціювала проведення навчань з мінування Балтійського моря.
Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.
"Ми зміцнюємо оборону країн НАТО в Балтійському морі. Від імені міністерства національної оборони з нагоди саміту НАТО, що починається, я підписав лист про наміри щодо спільних закупівель морських мін і навчань військово-морських сил щодо їх встановлення", – йдеться в повідомленні заступника голови польського Міноборони в його офіційному X-акаунті.
У свою чергу, як повідомило агентство PAP, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, коментуючи підписання цього документа, заявив, що "після приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море фактично є внутрішнім морем альянсу".
Раніше стало відомо, що Німеччина та ще п'ять країн НАТО, розташованих у регіоні Балтійського моря, мають намір співпрацювати у сфері закупівель морських мін. Як повідомляє DPA, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Вашингтоні.
Крім Німеччини, до ініціативи приєдналися Данія, Норвегія, Польща, Фінляндія та Швеція. У матеріалі йдеться про те, що представники влади цих країн підписали у вівторок перед самітом НАТО заяву про відповідні наміри. Вони збираються спільно закуповувати такі міни та підтримувати їхню боєздатність.
"Це дуже ефективний спосіб стримування агресора на морі", – ствердував Пісторіус.