Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці

Польща ініціювала проведення навчань з мінування Балтійського моря.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.

"Ми зміцнюємо оборону країн НАТО в Балтійському морі. Від імені міністерства національної оборони з нагоди саміту НАТО, що починається, я підписав лист про наміри щодо спільних закупівель морських мін і навчань військово-морських сил щодо їх встановлення", – йдеться в повідомленні заступника голови польського Міноборони в його офіційному X-акаунті.

Раніше стало відомо, що Німеччина та ще п'ять країн НАТО, розташованих у регіоні Балтійського моря, мають намір співпрацювати у сфері закупівель морських мін. Як повідомляє DPA, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Вашингтоні.

Крім Німеччини, до ініціативи приєдналися Данія, Норвегія, Польща, Фінляндія та Швеція. У матеріалі йдеться про те, що представники влади цих країн підписали у вівторок перед самітом НАТО заяву про відповідні наміри. Вони збираються спільно закуповувати такі міни та підтримувати їхню боєздатність.

"Це дуже ефективний спосіб стримування агресора на морі", – ствердував Пісторіус.