Польща купує вугілля у російського олігарха з почесною грамотою від путіна

До республіки і далі надходить російське вугілля за сірими схемами. І в той же час великий польський дистриб'ютор співпрацює з сім'єю олігархів, які обходять санкції рф.

Вугілля з росії потрапляє до Польщі через Казахстан, попри на санкції, введені Європейським союзом, завдяки заплутаній мережі взаємопов'язаних торгових компаній, пише польський Portal Informacyjny.

В центрі поставок може бути російський бізнесмен, який отримав почесну грамоту від президента рф путіна.

За словами інформаторів видання, одна з найбільших компаній-імпортерів вугілля до Польщі уклала угоду із зареєстрованим у Швейцарії оператором AB Energo AG на 2022 рік.

Відповідно до угоди, постачання вугілля з Казахстану до Польщі, а теоретично вугілля видобувається в Казахстані.

Проте сама AB Energo AG є частиною розрізненої мережі компаній з російським капіталом. Членом правління AB Energo AG є громадянка Казахстану Анар Коробовська, дружина російського олігарха Миколи Коробовського.

Коробовська веде свій бізнес не тільки у Швейцарії, а й у Казахстані, Киргизстані, Україні та інших країнах. Коробовська також веде бізнес у сфері атомної енергетики через засновані нею компанії в Україні - ТОВ "Інтер Прем'єр" і ТОВ "ТіПіБіС Продакшн", уточнює видання. За даними ЗМІ, 2021 року Коробовська та її діловий партнер В'ячеслав Еркес відвантажили 2 000 тонн труб на різні атомні електростанції, до того ж понад 90 відсотків цієї продукції вирушило на об'єкти, збудовані російським Росатомом: АЕС "Аккую" з Туреччини, "Руппур" з Бангладеш і "Куданкулам" з Індії.