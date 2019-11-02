Польща купить американські ракетні системи за $414 млн

Збройні сили Польщі отримають дивізіон американських ракетних систем підвищеної мобільності HIMARS. На це країна витратить 414 мільйонів доларів.

Офіційно угоду польська та американська сторони підпишуть 13 лютого.

"Безпека є безцінною. Зрештою, безпека є одним з пріоритетів уряду Матеуша Моравєцького. Я, натомість, хочу вас запевнити, що цей договір стосується закупівлі сучасного військового спорядження за добру ціну. За дивізіон HIMARS ми заплатимо чотириста чотирнадцять мільйонів доларів. Це добра ціна", - повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час зустрічі із солдатами Першої бронетанкової бригади у Варшаві-Весолій, інформує Польське радіо.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — високомобільна реактивна система залпового вогню, яку виробляє компанія BAE Systems Mobility & Protection Systems. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність — 300 кілометрів. Один тактичний автомобіль здатен нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

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