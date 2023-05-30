Уряд Польщі підписав контракт зі США на постачання керованих протитанкових ракет Hellfire.

Ракети будуть використовувати для озброєння гелікоптерів збройних сил країни.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter.

"Сьогодні підписали контракт на постачання ракет Hellfire. Ними будуть озброєні гелікоптери підтримки AW149, а згодом ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian", – йдеться в дописі.

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля", яка запускається із закритої позиції без контакту з ціллю.

Вона скеровується на ціль променем лазера з гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів або наземних транспортних засобів.