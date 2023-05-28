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ПОЛІТИКА

Польща має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції

28 травня 2023, 14:32
Польща має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції
Фото: з вільних джерел

До 13 липня Міністерство клімату й довколишнього середовища Польщі має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в Польщі. 

Про це "Польському радіо" повідомила міністерка з питань клімату і довкілля Анна Москва. 

Завдяки цьому рішенню інвестор — Polskie Elektrownie Jądrowe — зможе подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво.

Міністерка Анна Москва пояснила, що принциповим рішенням є схвалення державою проєкту будівництва електростанції. За її словами, для компанії таке рішення означатиме, що вона може реалізувати інвестицію, незалежно від того, "який буде уряд, які будуть умови".

"Це зобов'язання держави підтримувати реалізацію цього проєкту, і це декларація того, що це важлива інвестиція для енергетичної політики та політики безпеки", – підкреслила вона.

Будівництво атомної електростанції в Померанії має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться в 2033 році.

Польщаатомна електростанція

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