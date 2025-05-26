Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща модернізує хаб "Славкув" для торгівлі з Україною

26 травня 2025, 17:47
Польща модернізує хаб
Фото: Shutterstock
Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що після завершення війни в Україні "Славкув" стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії.

Польща активно модернізує логістичний вузол "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, щоб значно збільшити його пропускну здатність для обробки вантажів, зокрема в напрямку України.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до євротерміналу в понеділок, пише TVN24.

"Без перебільшення скажу, що в Славкуві, у Сілезії, ми матимемо найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Це не лише про рекорди, а й про вигідну угоду для Польщі", – зазначив Туск.

Він наголосив, що після завершення війни в Україні "Славкув" стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії. 

"Ми хочемо заробити значні кошти для Польщі на відбудові України. Наша мета – не лише допомогти, а й отримати прибуток, і для цього потрібен цей хаб. Ми не хочемо повторення ситуації, як після війни в Іраку, коли Польща брала участь, але не отримала вигоди від відбудови", – додав прем’єр.

торгівля з УкраїноюПольщаДональд Туск

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється