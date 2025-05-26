Польща модернізує хаб "Славкув" для торгівлі з Україною

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що після завершення війни в Україні "Славкув" стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії.

Польща активно модернізує логістичний вузол "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, щоб значно збільшити його пропускну здатність для обробки вантажів, зокрема в напрямку України.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до євротерміналу в понеділок, пише TVN24.

"Без перебільшення скажу, що в Славкуві, у Сілезії, ми матимемо найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Це не лише про рекорди, а й про вигідну угоду для Польщі", – зазначив Туск.

Він наголосив, що після завершення війни в Україні "Славкув" стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії.

"Ми хочемо заробити значні кошти для Польщі на відбудові України. Наша мета – не лише допомогти, а й отримати прибуток, і для цього потрібен цей хаб. Ми не хочемо повторення ситуації, як після війни в Іраку, коли Польща брала участь, але не отримала вигоди від відбудови", – додав прем’єр.