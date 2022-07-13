CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВіцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща може навчати в себе українських військових – міністр оборони
Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території
Про це повідомляє "Польське радіо".
На спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.
"Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", – зазначив він.
За словами Блащака, загальна сума військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun та гаубиці Krab та приблизно 250 танків.
Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку
Своєю чергою Зеленський від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку біженців, які тікають від війни і наголосив на важливості польської військової допомоги для країни, яка бореться з агресором.
Зазначимо, що українські військові вже проходять підготовку у Великій Британії.
Як повідомлялося, Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про захист Вітчизни, які полегшать залучення коштів до Фонду забезпечення збройних сил країни.
Також документ запроваджує новий вид служби – добровільну строкову службу терміном на один рік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 07 2022 09:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- ФОТО Perseverance показав десятий зразок ґрунту з Марса
- ВІДЕО Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ
No articles