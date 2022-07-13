Польща може навчати в себе українських військових – міністр оборони

Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

На спільній пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

"Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", – зазначив він.

За словами Блащака, загальна сума військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun та гаубиці Krab та приблизно 250 танків.

Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку

Своєю чергою Зеленський від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку біженців, які тікають від війни і наголосив на важливості польської військової допомоги для країни, яка бореться з агресором.

Зазначимо, що українські військові вже проходять підготовку у Великій Британії.

Як повідомлялося, Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про захист Вітчизни, які полегшать залучення коштів до Фонду забезпечення збройних сил країни.

Також документ запроваджує новий вид служби – добровільну строкову службу терміном на один рік.