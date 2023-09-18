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ПОЛІТИКА

Польща може не погодитись на вступ України до ЄС

18 вересня 2023, 14:24
Польща може не погодитись на вступ України до ЄС
Позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою.

Польща може заблокувати вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться питання щодо заборони імпорту української агропродукції.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберто Телус, якого цитують польські ЗМІ.

Він зазначив, що позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою. Телус також додав, що це нібито будує можливість вступу України до ЄС.

"Якщо ми сьогодні не побудуємо ці інструменти, то Польща точно не погодиться на вступ України (до ЄС - ред.)... Коли Польща приєдналася до Євросоюзу, ми повинні були виконати умови. І ці умови нам висували дуже жорстко. І ми повинні поставити Україні умови", - сказав він.

Міністр зауважив, що "на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не виграє українське". 

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: "Якщо ми не розбудуємо ці інструменти". 

"І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України", - додав Телус.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

ЄСПольщазерно

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