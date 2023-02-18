Польща може передати Україні Міг-29 — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна розглядає питання передачі Україні своїх Міг-29, які знайомі українським пілотам.

Президент Польщі сказав, що Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде.

Про це написало агентство "Укрінформ".

Анджей Дуда заявив, що підготовка пілота F-16, є довготривалим процесом: "Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання".

Проте на МіГ-29 чи Су українські пілоти готові літати на них практично відразу, додав він.

"Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо.

Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", висловив свою думку Дуда.

У питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є "проблема", оскільки їх у Польщі "просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни, додав президент Польщі.

Він зявив, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені у США та Південній Кореї:

"Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками".

На сьогодні незрозуміло про яку кількість винищувачів йде мова, однак в лютому 2022 року український парламент просив у європейських країн надати Україні МіГ-29. Зокрема, 28 літаків з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, 14 Су-25 із Болгарії.