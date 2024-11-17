Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща може віддати одне з російських консульств Україні

17 листопада 2024, 19:39
Польща може віддати одне з російських консульств Україні
Фото: dumskaya.net
російські дипломати мають покинути приміщення консульства в Познані в найближчі дні.

Місяць тому глава Польщі МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликав свою згоду на діяльність російського генерального консульства в Познані.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Міністр аргументував рішення про відкликання дозволу на відкриття російського консульства в Познані тим, що рф веде війну проти України і гібридну війну проти Заходу, в тому числі проти Польщі. 

"Договір оренди цього приміщення закінчується наприкінці цього місяця. Наразі мова йде про кілька днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, з огляду на безпрецедентне збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає консульським потребам. Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це всілякі юридичні акти, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою симпатією подивилися б на таке прохання української сторони", – сказав Сікорський.

Сікорський додав, що як глава закордонних справ має інформацію про те, що москва стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках.

Консульство рф в Познані було засноване в 1946 році за угодою між радянським посольством і Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність у 1948 році і знову відкрилося в 1960 році. 1971 року його було перетворено на генеральне консульство.

 
Польщаконсультво рф

Останні матеріали

Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється