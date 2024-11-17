Польща може віддати одне з російських консульств Україні

російські дипломати мають покинути приміщення консульства в Познані в найближчі дні.

Місяць тому глава Польщі МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликав свою згоду на діяльність російського генерального консульства в Познані.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Міністр аргументував рішення про відкликання дозволу на відкриття російського консульства в Познані тим, що рф веде війну проти України і гібридну війну проти Заходу, в тому числі проти Польщі.

"Договір оренди цього приміщення закінчується наприкінці цього місяця. Наразі мова йде про кілька днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, з огляду на безпрецедентне збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає консульським потребам. Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це всілякі юридичні акти, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою симпатією подивилися б на таке прохання української сторони", – сказав Сікорський.

Сікорський додав, що як глава закордонних справ має інформацію про те, що москва стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках.

Консульство рф в Познані було засноване в 1946 році за угодою між радянським посольством і Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність у 1948 році і знову відкрилося в 1960 році. 1971 року його було перетворено на генеральне консульство.