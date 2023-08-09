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ПОЛІТИКА

Польща може закрити залізничне сполучення з білоруссю – ЗМІ

09 серпня 2023, 18:05
Польща може закрити залізничне сполучення з білоруссю – ЗМІ
Фото:unian.ua
Це значно вплине на перевезення різноманітних товарів, у тому числі китайських.

У разі необхідності будуть закриті всі прикордонні переходи з білоруссю.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік, повідомляє PAP.

За його словами, якщо білорусь дозволить собі "надто багато", то Польща та Литва одночасно закриють кордони з РБ.

"І я сподіваюся, що Латвія також приєднається, оскільки литовці мають розмовляти з латвійцями з цього приводу, щоб досягти повної ізоляції білорусі", - додав Вонсік.

Чиновник зазначив, що зараз також обговорюється закриття залізничного сполучення.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, у тому числі польської, йде цим шляхом, і китайська теж. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", - наголосив заступник голови польського МВС.

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії "Вагнера" на початку червня провалили спробу державного перевороту у росії. Після цього російський режим дозволив їм "переїхати" до білорусі.

Солдати ПВК вже прибули на територію РБ, там вони розташувалися в одній з місцевих військових частин. Режим лукашенка розраховує, що найманці навчать білоруську армію воювати.

 

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