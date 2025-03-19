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Польща може замінувати кордони з рф та білоруссю

19 березня 2025, 14:07
Польща може замінувати кордони з рф та білоруссю
Фото: bbc.com
Через загрозу вторгнення з боку росії та білорусі у Польщі не лишалося іншого вибору, розповів заступник міністра оборони Польщі
Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з рф та білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".
 
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда, якого цитує RMF24.
 
Коментуючи денонсацію Оттавського договору, Бейда заявив, що у Польщі "немає іншого виходу", оскільки ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордоні, є серйозною.
 
"Це буде одним з елементів "Східного щита". Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти", - заявив заступник міністра оборони Польщі.
 
Нагадаємо, уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі оголосили про вихід із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Рішення про вихід із конвенції пов'язане, зокрема, з високими військовими загрозами щодо держав-членів НАТО, що межують з росією та білоруссю.
 
Оттавська конвенція - це міжнародна угода, підписана в 1997 році в Оттаві, Канада, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Метою конвенції є зниження людських жертв, заподіяних цими мінами, а також сприяння розмінуванню забруднених територій.
Польщамінивійна в Україніросія окупанти

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