Польща може звернутися до ЄС за запозиченнями для оборонних витрат

Окрім Польщі, зацікавленість у такому зверненні висловила Португалія

Уряд Польщі розглядає можливість звернення до Єврокомісії з проханням про виняток із лімітів запозичень ЄС для збереження високих витрат на оборону.

Про це сказав міністр фінансів Анджей Доманський, передає Reuters

Міністр повідомив, що наступного тижня польська влада, ймовірно, звернеться до Європейської Комісії з проханням надати виняток з обмежень на державні запозичення для країн ЄС, щоб Польща могла зберегти високі витрати на оборону.

У березні Єврокомісія запропонувала дозволити державам-членам збільшити свої оборонні витрати на 1,5% від ВВП протягом чотирьох років без застосування санкцій, навіть якщо це спричинить перевищення ліміту дефіциту у 3% ВВП.

"Ми активно розглядаємо можливість подати запит на виняток", – зазначив Доманський, додавши, що остаточне рішення буде ухвалено до кінця місяця, тобто вже найближчими днями.

Окрім Польщі, зацікавленість у такому зверненні висловила Португалія, тоді як Італія, Франція та Іспанія ставляться до цієї ідеї з обережністю.