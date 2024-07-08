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ПОЛІТИКА

Польща надасть Україні новий оборонний пакет

08 липня 2024, 20:08
Польща надасть Україні новий оборонний пакет
Фото: з вільних джерел
Деталей щодо того, яку військову допомогу Україна отримає від Польщі не оголошувалось.

Президент Володимир Зеленский оголосив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Польщі.

Про це повідомляє Офіс президента.

За його словами, всі деталі співпраці України та Польщі прописано безпековій угоді, яка була підписана сьогодні. Він також подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО. 

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт", - сказав президент.

Нагадаємо, Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Варшаві. 

Польщавійнадопомога Україні

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