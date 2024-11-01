Польща назвала масштаби підтримки за 1000 днів війни

Польща підрахувала, скільки надала допомоги Україні за 1000 днів війни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща надала Україні пропорційно до ВВП більше допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Про це пише Polsat.

Це твердження прозвучало після того, як президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна просила Польщу збивати російські ракети над газосховищем у Стрию та натякнув на те, що Варшава не виконала обіцянку передати Україні бойові літаки МіГ-29.

На пресконференції в Ольштині Сікорський уточнив, що Польща зібрала всі дані щодо своєї військової, економічної, гуманітарної та фінансової підтримки для України, зокрема напередодні 1000-го дня війни. Він зазначив, що Польща намагається підтримувати Україну, однак також є прифронтовою країною з власними безпековими ризиками від Росії. За словами міністра, хоча Київ і Варшава мають розбіжності у деяких аспектах, стратегічна згода між країнами зберігається.

Питання збивання російських ракет у прикордонній зоні, за словами Сікорського, є як політичним, так і юридичним. Він додав, що якщо уламки збитої ракети впадуть на польську територію, це може становити загрозу для громадян, але водночас продемонструє агресію росії світовій спільноті.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував ситуацію, зазначивши, що Польща передала Україні значну кількість військової техніки, але питання збиття ракет — це рішення, яке має ухвалюватися на рівні НАТО, а не окремою країною. На даний момент НАТО не надало такого дозволу.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Закарпатті, зазначив, що Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29. Він додав, що Україна домовлялася з НАТО про місію захисту неба для Польщі, що дозволило б Варшаві передати літаки, однак, за його словами, Польща "знайшла іншу причину" для відмови.