Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС

Українські виробники найбільше зацікавлені в експорті своєї продукції на ринки п’яти країн: Польщі, Німеччини, США, Франції та Румунії.

Українські виробники найбільше зацікавлені в експорті своєї продукції на ринки п’яти країн: Польщі, Німеччини, США, Франції та Румунії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії нагадав, що активно працює система NAZOVNI. Станом на початок серпня у ній зареєстровано 156 компаній-експортерів, які надіслали до українських дипломатичних установ майже 700 звернень.

“ТОП-5 країн, які цікавлять експортерів: Польща – 42 заявки, Німеччина – 38 заявок, США – 35 заявок, Франція – 24 заявки та Румунія – 24 заявки”, - сказав Кулеба.

Він додав, що також надійшло 110 заявок на аналіз ринку від компаній, які наразі не знають, куди саме варто експортувати їхню продукцію. За словами Кулеби, команда сервісу NAZOVNI аналізує можливі ринки для них та надає рекомендації і плани дій.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України наприкінці травня завершило підключення всіх посольств до нової цифрової платформи МЗС NAZOVNI, яка створює нові можливості для українських експортерів.

За повідомленням Державної служби статистики України, за 2021 рік порівняно з 2020 роком імпорт товарів збільшився на 34%, до $72,82 млрд, експорт – на 38,4%, до $68,09 млрд. За 2021 рік імпорт послуг в Україну збільшився на 32,9%, до $7,59 млрд, експорт – на 14,2%, до $13,16 млрд.

Найбільше товарів за минулий рік Україна експортувала до Китаю (на $8 млрд, що на 12,7% більше, ніж за 2020 рік), Польщі (на $5,23 млрд, або на 59,7% більше) та Туреччини (на $4,14 млрд? f,j на 70% більше).