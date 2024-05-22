Польща обговорює можливість збиття російських ракет
Польща розглядає з технічної та юридичної точок зору питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни.
Про це зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі "Укрінформу".
Він пояснив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.
При цьому, речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.
"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни", – наголосив Вронський.