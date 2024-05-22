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Польща обговорює можливість збиття російських ракет

22 травня 2024, 21:33
Польща обговорює можливість збиття російських ракет
Фото: з вільних джерел
"Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив речник МЗС Польщі.

Польща розглядає з технічної та юридичної точок зору питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни.

Про це зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі "Укрінформу".

"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає", – розповів Вронський, додавши, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.
 
Вронський зазначив що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.

Він пояснив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину у сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети.

При цьому, речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни", – наголосив Вронський. 

 

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