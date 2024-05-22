Польща обговорює можливість збиття російських ракет

"Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив речник МЗС Польщі.

Польща розглядає з технічної та юридичної точок зору питання щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни.

Про це зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі "Укрінформу".

"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає", – розповів Вронський, додавши, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою.

Вронський зазначив що розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли би збивати такі ракети ще над територією України і якими могли би бути юридичні наслідки такого кроку.