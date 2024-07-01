Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща обмежила пропуск українських вантажівок на кордоні

01 липня 2024, 12:47
Польща обмежила пропуск українських вантажівок на кордоні
Фото: з вільного доступу
Від сьогодні поляки обмежили в'їзд і виїзд українських вантажівок.

Сьогодні, 1 липня, було призупинено рух українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. 

Про це Державна митна служба України написала в Telegram-каналі

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)" - йдеться в дописі. 

У відомстві додали, що згідно з повідомленням, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Європейська Конференція Міністрів Транспорту (ЄКМТ) - це багатосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних компаній.

Нагадаємо, що в кінці квітня Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною, які вона блокувала частково чи повністю з листопада 2023. 

 

Польщакордонвантажівки

Останні матеріали

Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється