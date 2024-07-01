Польща обмежила пропуск українських вантажівок на кордоні

Від сьогодні поляки обмежили в'їзд і виїзд українських вантажівок.

Сьогодні, 1 липня, було призупинено рух українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це Державна митна служба України написала в Telegram-каналі.

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)" - йдеться в дописі.

У відомстві додали, що згідно з повідомленням, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Європейська Конференція Міністрів Транспорту (ЄКМТ) - це багатосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних компаній.

Нагадаємо, що в кінці квітня Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною, які вона блокувала частково чи повністю з листопада 2023.