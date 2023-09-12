Польща офіційно проситиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна

Якщо цього не станеться, то Польща ухвалить таке рішення самостійно.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту зерна з України.



Про це Матеуш Моравецький написав у X (twitter).

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", – йдеться в заяві.



До допису Моравецький додав відео, де дав коротке обґрунтування такого рішення.

"Коли потрібно було допомогти сусідам, ми відкрили свої серця та домівки. Поляки так", – сказав він.

Моравецький зазначив, що "коли доводиться боротися за польські інтереси, тільки уряд Права і Справедливості гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені".



15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори для обрання усього складу Сейму та Сенату.

Зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні, зазначив він.



"Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони повинні це враховувати, тому що тільки полякам вирішувати, як повинні виглядати справи у нашому власному домі", – написав він.