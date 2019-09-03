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Польща офіційно призначила нового посла в Україні

Пропозиція звільнити Пєкла належала глава МЗС Польщі
Польща офіційно призначила нового посла в Україні. Ним став перший заступник міністра закордонних справ країни Бартош Ціхоцький.
Польща офіційно призначила нового посла в Україні Фото: twitter.com/MSZ_RP

"Міністр Чапутович вручив сьогодні в будівлі МЗС призначення від імені президента Польщі новому послу Польщі в Україні Бартошу Ціхоцькому", - повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі у Twitter.

19 грудня минулого року стало відомо про відкликання посла Польщі в Україні Яна Пєкла - каденція посла добігає кінця 31 січня 2019 року. Президент Польщі зазначив, що пропозиція звільнити Пєкла належала глава МЗС Польщі.


Фото: twitter.com/MSZ_RP

Нагадаємо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною.

Ціхоцький є істориком за освітою. Він працював як аналітик у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року – знову працює в МЗС, де відповідає за східну політику. Міністр закордонних справ Польщі запропонував кандидатуру свого заступника Бартоша Ціхоцького на посаду посла Польщі в Україні, зазначає Hromadske.

 
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09 03 2019 10:55
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