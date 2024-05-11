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Польща оголосила про будівництво нового укріплення на кордоні

11 травня 2024, 16:15
Польща оголосила про будівництво нового укріплення на кордоні
Фото: Shutterstock
Дональд Туск заявив, що білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з білоруссю для запобігання нелегальній міграції.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

"Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку", – зазначив Туск.

Як наголосив посадовець, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. За словами Туска, це фактично є "триваючою гібридною війною".

Туск каже, білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі.

"Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували, і тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру", – додав він.

Також прем’єр Польщі наголосив на необхідності змін у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам "повне правове відчуття безпеки" під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні.

Польщавійна в Українікордон з білоруссюросія-агресор

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