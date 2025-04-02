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ПОЛІТИКА

Польща оголосить у розшук російських судмедекспертів через Смоленську катастрофу

02 квітня 2025, 09:06
Польща оголосить у розшук російських судмедекспертів через Смоленську катастрофу
Фото: з вільних джерел
В Польщі кажуть, що прокурори неодноразово зверталася до російської сторони з проханням допитати експертів, але у відповідь отримували відмову.

Прокуратора Польщі подасть клопотання про оголошення в міжнародний розшук і затримання російських судмедекспертів, які проводили розтин жертв Смоленської катастрофи. Вони могли подати неправдиві свідчення.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що загалом польська сторона ініціює такі заходи щодо 41 судмедексперта рф.

Як заявив керівник слідчої групи Державної прокуратури Польщі Кшиштоф Шварц, прокурори вважають, що вони подали неправдиві свідчення у справі про крах літака під Смоленськом у 2010 році.

"Неправдиві записи в російських висновках стосувалися різних обставин, в тому числі не було описано ідентифікаційні риси окремих жертв, не було описано серйозні тілесні ушкодження, подавалися описи органів та тілесних ушкоджень, яких насправді не було, а також описи процедур розтину, яких по суті не робили", - розповів він.

Шварц додав, що загалом під час розтину тіл 60 загиблих було виявлено серйозні порушення. Польські прокурори вважають це злочином.

Крім того, польська сторона не має відомостей про те, як просувається слідство з російського боку. 

"Понад рік ми не отримуємо інформації, тож не знаємо, що відбувається у російському слідстві, на якому воно перебуває етапі, чи воно завершилося, чи було прийнято якесь рішення", - розповів Шварц.

Також він звернув увагу, що "з того, що ми знаємо, постраждалі також не отримали таких рішень, тож ми підозрюємо, що його призупинили".

В Польщі кажуть, що прокурори неодноразово зверталася до російської сторони з проханням допитати експертів, але у відповідь отримували відмову. Крім того, в рф також не погодилися на оголошення судмедекспертам висунутих звинувачень. Відтак Польща вдалася до розшуку цих осіб.

У разі, якщо суд розгляне дане клопотання, вказаних громадян рф можна буде затримати в Польщі чи на території Європи, та провести з ними слідчі дії.

10 квітня 2010 року у Смоленській області (рф) під Печерськом при заході на посадку в аеропорт Північний в умовах сильного туману розбився літак Ту-154 польського президента Леха Качиньського. На борту було 96 осіб, 88 з яких летіли у складі офіційної делегації. Всі пасажири загинули, у тому числі Качиньський з дружиною.

ПольщаСмоленська трагедія

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