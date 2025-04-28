Польща оновила угоду про будівництво першої АЕС
28 квітня 2025, 20:35
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Першу атомну електростанцію буде побудовано в Любятово-Копаліно
Польська держкомпанія Polskie Elektrownie Jadrowe та американський консорціум Westinghouse-Bechtel підписали рамкову угоду щодо будівництва першої АЕС у Польщі
Про це повідомляє PAP.
Новий договір EDA (Engineering Development Agreement) було підписано в присутності прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта.
Документ передбачає продовження проєктних робіт, включно з оформленням адміністративних рішень, отриманням ліцензій і дозволів, а також проведенням поглиблених геологічних досліджень на місці будівництва.
Підписання угоди стало необхідним через завершення попереднього контракту ESC на проєктування.
Польський прем'єр наголосив, що новий контракт є кращим за попередній і забезпечує більший захист інвестицій у будівництво. Туск каже, що положення в 16 сферах були змінені, щоб зробити їх вигіднішими для Польщі.
Першу в Польщі АЕС буде побудовано за технологією Westinghouse AP1000 в Любятово-Копаліно в Померанії.