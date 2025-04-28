Польща оновила угоду про будівництво першої АЕС

Новий договір EDA (Engineering Development Agreement) було підписано в присутності прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта.

Документ передбачає продовження проєктних робіт, включно з оформленням адміністративних рішень, отриманням ліцензій і дозволів, а також проведенням поглиблених геологічних досліджень на місці будівництва.

Підписання угоди стало необхідним через завершення попереднього контракту ESC на проєктування.

Польський прем'єр наголосив, що новий контракт є кращим за попередній і забезпечує більший захист інвестицій у будівництво. Туск каже, що положення в 16 сферах були змінені, щоб зробити їх вигіднішими для Польщі.

Першу в Польщі АЕС буде побудовано за технологією Westinghouse AP1000 в Любятово-Копаліно в Померанії.