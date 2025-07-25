Польща отримала нового посла рф

Попередній російський посол обіймав посаду посла у Варшаві з 2014 року

росія призначила Георгія Міхна новим послом у Польщі. Відповідне повідомлення, підписане російським диктатором путіним, опубліковано на офіційному юридичному порталі російської федерації.

Про це повідомляє RMF24.

Як зазначає видання, до призначення на посаду посла у Варшаві Георгій Міхно обіймав посаду заступника директора Департаменту нових викликів і загроз Міністерства закордонних справ росії.

Призначення відбулося на тлі повідомлень росЗМІ, що нинішній посол у Варшаві Сергій Андреєв йде у відставку.

Причини повернення Андреєва додому наразі не уточнюються. Проте російські ЗМІ акцентують увагу на тому, що польська влада нещодавно ухвалила рішення про закриття російського консульства у Кракові.

Сергій Андреєв обіймав посаду посла у Варшаві з 2014 року.