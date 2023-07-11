Польща отримала перші південнокорейські винищувачі

Також Південна Корея стане великим постачальником танків і гаубиць для Польщі.

У Польщу доставили перші два навчально-бойові літаки FA-50, закуплені у Південній Кореї.



Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Перші два літаки FA-50 для польської армії вже в Польщі! Замовлені у Південної Кореї легкі бойові літаки, які замінять пострадянську техніку", – написав Блащак.



Очільник польського міністерства оборони наголосив, що південнокорейські літаки посилять можливості військово-повітряних сил.

FA-50 - двомісний надзвуковий навчально-бойовий літак, розроблений південнокорейською компанією аерокосмічної промисловості у співпраці з американською компанією Lockheed Martin. Його озброєння складається з ракет «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM, ракет "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, бомб з супутниковим наведенням JDAM (Joint Direct Attack Munition) та касетних боєприпасів з корекцією на вітер Corrected Munitions Dispenser.