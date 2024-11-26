Польща отримала згоду України на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським візаві Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.

Про це повідомляє PAP.

За словами глави польського МЗС, із українським колегою він обговорив майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

"Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях", – підкреслив Сікорський.

Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", – запевнив очільник українського МЗС.

Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській – Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.