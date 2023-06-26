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Польща озброїть українських силовиків автоматами та набоями

26 червня 2023, 15:47
Польща озброїть українських силовиків автоматами та набоями
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Йдеться про підрозділи Нацгвардії, поліції та Прикордонної служби України.

МВС Польщі поставить  Нацгвардії, поліції та Прикордонній службі України тисячі автоматів і мільйони набоїв.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу для ЗМІ голови МВС України Ігоря Клименко та міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського, про що інформує агентство Укрінформ.

Зустріч колег відбулася 26 червня у Жешуві.

"На даний момент найважливішою є зброя. Незабаром ми розпочинаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції і Прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", – заявив Камінський.

Нагадаємо, що Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

 

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