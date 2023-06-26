Польща озброїть українських силовиків автоматами та набоями

МВС Польщі поставить Нацгвардії, поліції та Прикордонній службі України тисячі автоматів і мільйони набоїв.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу для ЗМІ голови МВС України Ігоря Клименко та міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського, про що інформує агентство Укрінформ.

Зустріч колег відбулася 26 червня у Жешуві.

"На даний момент найважливішою є зброя. Незабаром ми розпочинаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції і Прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", – заявив Камінський.

Нагадаємо, що Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.