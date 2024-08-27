Польща перебуває у стані гібридної війни: заява Міноборони

Заступник міністра вважає, росія запускає метеозонди на територію Польщі, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни й аргументував це ситуацією на кордоні з білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються.

Про це повідомляє PAP.

Томчик, коментуючи іноземні метеозонди, саркастично запитав, чи справді росію так цікавить, яка у Польщі погода. Він вважає, що ці об'єкти запускають для того, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

"Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі – це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але гібридної", – заявив він.

Польський генерал Мєчислав Ченюх також прокоментував гібридні загрози та акцентував, що Польща мусить усвідомлювати – сучасні війни спершу ведуться шляхом засобів масової інформації, грошей, дипломатії, неурядових організацій, дезінформації, а лише в кінці втручаються збройні сили. Тому, за словами посадовця, важливо добре розпізнати, коли починаються гібридні загрози.