Польща передає новий оборонний пакет для України – Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Польщі Дональдом Туском.
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - написав він.
Також він повідомив, що обговорив із премʼєр-міністром Польщі і можливості майбутнього спільного виробництва зброї.
"Дякую за підтримку України!", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні Туск прибув із візитом до Києва. Це його перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.