Польща передає новий оборонний пакет для України – Зеленський

"Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України".

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - написав він.

Також він повідомив, що обговорив із премʼєр-міністром Польщі і можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

"Дякую за підтримку України!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Туск прибув із візитом до Києва. Це його перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.