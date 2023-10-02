Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard 2

Їх ремонтували на польському механічному заводі "Бумар-Лабенди".

2 жовтня українські Сили оборони отримали перші танки Leopard 2, відремонтовані на польському механічному заводі "Бумар-Лабенди".



Про це інформує Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Поки інші роблять декларації щодо майбутнього, ми діємо в консультаціях з українською стороною. Українська сторона отримала перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, робота над наступними танками триває", - йдеться в заяві.

Механічний завод "Бумар-Лабенди" з 2015 року є головним підрядником модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту Leopard 2PL, а з 2019 року проводить ремонт з модифікацією танків Т-72М1 на стандарт T-72М1Р.