Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів

Польща передала українським прикордонникам десять генераторів, які працюватимуть на Сході України, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали українським прикордонникам чергову партію гуманітарної допомоги, яку буде доставлено на Схід країни, де точаться запеклі бої з окупантами", – йдеться у повідомленні.

Цього разу матеріальні засоби зібрали та передали прикордонникам представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг.

Поляки передали українським охоронцям кордону десять генераторів потужністю по 3300 Ват. Організував збір допомоги та особисто доправив її до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак.

Нагадаємо, Польща розглядає запит України щодо передачі їй танків Leopard німецького виробництва.