Танки прибули до частини в Бранево на автопричепах.

Польська армія переправила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, яка дислокується у місті Бранево, що за кілька кілометрів від Калінінградської області рф.

Про це повідомила майор Магдалена Косцинська для агенції PAP.

Протягом дня представники військових та південнокорейської сторони завершать формальності, необхідні для прийняття танків.

"Наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку", – заявила речниця.

За її словами, танки K2 Black Panther відомі своїми передовими технологічними рішеннями, в тому числі системою активного захисту – вони ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам.

Вони мають високу мобільність, що дозволяє здійснювати швидкі маневри навіть у складній місцевості, наприклад у болотах або пісках, а також оснащені точними системами наведення та ведення вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.

"У першій партії 9-та бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Наразі у підрозділі є 8 підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади", – додала майор Косцинська.