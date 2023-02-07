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Польща перекинула свої ЗРК Patriot до Варшави

07 лютого 2023, 18:10
Польща перекинула свої ЗРК Patriot до Варшави
джерело slovoidilo
Зенітно-ракетні комплекси Patriot перемістили на військовий аеродром на заході Варшави, де вони залишаться на певний час в рамках навчань польських військ.

Про це йдеться у публікації Euractiv.  

Купівля Польщею двох батарей MIM-104 Patriot виробництва американської компанії Raytheon є елементом ширшого пакету угод в рамках програми протиповітряної оборони польської армії "Вісла". Орієнтовна вартість батарей -  близько 4,2 млрд євро.
"Польські пускові установки Patriot, які будуть розміщені на варшавському військовому аеродромі Бемово, відіграватимуть "вирішальну роль у підготовці" польських сил протиповітряної оборони" - , зазначив міністр  оборони Польщі, Маріуш  Блащак.

Польський уряд підписав контракт на дві батареї Patriot з понад  200 ракетами в 2018 році. Перша батарея прибула до країни наприкінці 2022 року, а друга, як очікується, буде доставлена   цього року.

Придбавши системи Patriot, Польща приєдналася до США, Нідерландів, Німеччини, Японії та Італії, ставши шостою країною, яка тепер покладається на систему американського виробництва.

 

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