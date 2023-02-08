Польща підготувала третій пакет енергетичної допомоги Україні
Пьотр Вавжик в інтерв’ю для інформаційного агентства Укрінформ сказав:
"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України".
За словами заступника міністра закордонних справ, польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, яке потрібне для енергетичного сектора України.
Вавжик нагадав, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня.
Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС. Заступник міністра Вавжик додав, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерство клімату і довкілля. Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері, додав Вовжик.