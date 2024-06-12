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Польща підіймала в небо військові літаки через атаку росії по Україні

12 червня 2024, 08:55
Польща підіймала в небо військові літаки через атаку росії по Україні
Фото: naked-science
Остання така активність російської авіації, під час якої були завдано ударів по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня.

Польські військові підняли у небо військову авіацію через масштабну комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "шахедами".

Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

Поляки спостерігали за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "шахедами" по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", – додали польські військові.

Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдано ударів по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.

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