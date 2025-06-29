Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні

Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетні удари росії по території України.

Про це інформує Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі Х.

Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні. Зазначається, що підняли чергову пару винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої бойової готовності.

"Вжиті кроки мають на меті гарантувати безпеку територій, що межують із зонами підвищеної загрози", – зазначає командування.