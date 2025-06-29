Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку рф на Україну
29 червня 2025, 10:57
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні
Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетні удари росії по території України.
Про це інформує Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі Х.
Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні. Зазначається, що підняли чергову пару винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої бойової готовності.
"Вжиті кроки мають на меті гарантувати безпеку територій, що межують із зонами підвищеної загрози", – зазначає командування.
За даними повітряних сил України ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу: 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, чотирьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", сьомома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К, п'ятьма крилатих ракетами "Калібр", трьома зенітні керовані ракети С-300.
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:
- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну локаційно втратили;
- чотири крилаті ракети "Калібр" збито.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шсти локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях.