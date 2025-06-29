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Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

29 червня 2025, 10:57
Польща підіймала військову авіацію через масовану атаку рф на Україну
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні
 Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетні удари росії по території України.
 
Про це інформує Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі Х.
 
Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби, ідеться у повідомленні. Зазначається, що підняли чергову пару винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої бойової готовності.
 
"Вжиті кроки мають на меті гарантувати безпеку територій, що межують із зонами підвищеної загрози", – зазначає командування.
 
За даними повітряних сил України ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу: 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, чотирьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", сьомома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К, п'ятьма крилатих ракетами "Калібр", трьома зенітні керовані ракети С-300.
 
За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:
  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну локаційно втратили;
  • чотири крилаті ракети "Калібр" збито.
 
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шсти локаціях, падіння збитих (уламки) у восьми локаціях.

 

війна в Україніросія окупанти

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