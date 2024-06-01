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Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну

01 червня 2024, 09:49
Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну
Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.

В ніч проти 1 червня під час ракетної атаки на Україну у Польщі  у небо підіймали військову авіацію.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Польщі.

У повідомленні вказується, що у небо були підняті літаки Польщі та союзників. Місцевих жителів повідомили про можливість збільшення рівня шуму.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а МО РП постійно відстежує ситуацію", - сказано у повідомленні.

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