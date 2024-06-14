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Польща піднімала авіацію через атаку рф по Україні

14 червня 2024, 08:55
Польща піднімала авіацію через атаку рф по Україні
Згодом авіація пішла на посадку у зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по прикордонних з польською територією районах.

Польща та союзники підняли у повітряний простір свої літаки через нічну атаку рф по Україні.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі Х (Twitter).

Так, у південно-східній частині країни вночі міг бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів польської та союзницької авіації.

Польські військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, зокрема, у західних регіонах України.

"Задіяно всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.

Згодом авіація пішла на посадку у зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по прикордонних з польською територією районах.

"Військо Польське постійно стежить за ситуацією на території України та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі", - зазначили у командуванні ЗС країни.

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