Польща піднімала авіацію через ракетну атаку рф по Україні

Поляки активували "усі наявні сили й ресурси", ідеться у повідомленні

Польща знову піднімала винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у зв’язку з ракетною атакою рф по території України.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

У зв’язку з ранковою атакою росії по цілях на території України поляки активували "усі наявні сили й ресурси".