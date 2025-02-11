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Польща піднімала авіацію через ракетну атаку рф по Україні

11 лютого 2025, 13:53
Польща піднімала авіацію через ракетну атаку рф по Україні
джерело wikipedia
Поляки активували "усі наявні сили й ресурси", ідеться у повідомленні
Польща знову піднімала винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у зв’язку з ракетною атакою рф по території України. 
 
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі. 
 
У зв’язку з ранковою атакою росії по цілях на території України поляки активували "усі наявні сили й ресурси".
 
Зокрема, підняли чергові пари винищувачів – польських та союзних сил – та привели у найвищий рівень готовності наземні системи ППО і радіолокаційні станції.
 
Підняття авіації вже тривалий час є рутинною процедурою для ЗС Польщі у випадку масованих ракетних атак рф проти України.

 

Польщаавіаціявійна в Україніросія окупанти

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