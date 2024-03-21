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Польща піднімала у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну

21 березня 2024, 10:57
Польща піднімала у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну
Операція польської та союзницької авіації тривала близько трьох годин.

Польща зранку 21 березня піднімала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування Збройних сил Польщі. 

"Оперативне командування сьогодні вночі спостерігає активну діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після 4:00 за київським часом Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору. Близько 07:00 операція польської та союзницької авіації завершилася.

Військові також попередили населення про те, що повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, а тому люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни. 

Польщавійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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