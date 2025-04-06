Польща піднімала військову авіацію через атаку рф на Україну
06 квітня 2025, 09:55
Фото: naked-science
Наземні системи ППО й радіолокаційної розвідки також привели в найвищу готовність, повідомило польське командування
Через ракетну атаку росії на Україну в ніч на 6 квітня, Польща підняла в повітря свої військові літаки.
Про це поінформувало оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі Х.
"У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська й союзницька авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – ідеться в повідомленні.
Щоб убезпечити території, близькі до загрозливих, у Польщі мобілізували "усі наявні сили й засоби". За повідомленням командування, залучили чергові винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки "виведено на найвищий стан готовності".