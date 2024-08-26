Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

росіяни намагаються уразити об'єкти, які розташовані, зокрема, на західній території України.

У південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Про це повідомило оперативне командування польської армії у Х (Twitter).

"Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, які розташовані, в тому числі на західній території України", – йдеться в повідомленні.

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

"Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією", – зазначило Оперативне командування польської армії.