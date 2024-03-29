Польща підняла у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну

Військові попередили про підвищений рівень шуму через роботу авіації.

Під час ракетної атаки російських загарбників по Україні у Польщі в небо були підняті винищувачі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Польщі у соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", - повідомили військові.

Військові попередили, що робота авіації може призвести до підвищеного шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - повідомили у командуванні.