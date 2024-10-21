Польща підштовхує ЄС до посилення санкцій проти рф у 2025 році

Євросоюз уже ввів обмеження на російську нафту і значно скоротив закупівлі газутрубопроводами.

Країни Євросоюзу відновлять у січні 2025 року дискусії про нові санкції щодо економіки рф — після того, як Угорщина(найближчий союзник москви в ЄС завершить головування), а її місце займе Польща — один із найактивніших прихильників України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в колах європейських чиновників і дипломатів.

За їхньою інформацією, в офіційній Варшаві вже дали зрозуміти, що хочуть використати своє шестимісячне головування в ЄС для посилення контролю над російським паливом, що надходить до країн Європи і яке залишається важливим джерелом доходів Кремля.

"Імпорт російських енергоносіїв (зростає - ред.). Це поганий знак. Нам потрібно з цим розібратися", — заявив раніше на зустрічі міністрів у Люксембурзі міністр з питань клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста.

Євросоюз уже ввів обмеження на російську нафту і значно скоротив закупівлі газутрубопроводами. Але є безліч лазівок, які використовує москва, а також росіяни постійно збільшують свій «тіньовий» флот танкерів, за допомогою яких продають нафту по всьому світу.

За словами європейських дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав президентство своєї країни, щоб фактично зупинити переговори про санкції. Тепер держави-члени ЄС розраховують на Польщу — щоб оживити гострі питання на порядку денному.

"На Україну насувається сувора зима, але також наближається і кінець провального угорського президентства. Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, будуть вирішені з необхідною терміновістю. Свіжого ковтка повітря, безумовно, дуже чекаємо", — заявив на умовах анонімності високопоставлений дипломат ЄС.

Інший дипломат повідомив, що в Брюсселі поступово зростає розуміння того, що фокус обмежень для росії необхідно уточнити.

"Нам потрібно визнати, що режим санкцій не працює так, як повинен — є проблеми зі зрідженим природним газом (СПГ), є проблеми з нафтою, є проблеми з певними товарами", — сказав він.

Однак для того, щоб новий пакет заходів було ухвалено і введено в дію, Європейська комісія має спершу запропонувати їх владі 27 країн-членів ЄС.

"Перш за все, нам потрібна пропозиція від ЄК. Ми не можемо звинувачувати Угорщину, якщо нам нема про що говорити", — сказав дипломат ЄС.

Поляки також хочуть використати своє головування, щоб домогтися більшої прозорості щодо того, скільки саме російського викопного палива надходить до ЄС — імовірно, навіть під хибними приводами.

Ініціатива користується значною підтримкою. Раніше 10 країн — включно з Францією, Чехією, Швецією, Фінляндією і трьома країнами Балтії - виступили зі спільним попередженням про те, що в ЄС «нещодавно збільшився імпорт російського ЗПГ», але що «ці постачальники природного газу наразі не ідентифіковані належним чином».

Згідно з документом, з яким ознайомилися в Politico, польська влада закликає до суворіших перевірок походження газу, що надходить у блок, — щоб забезпечити його простежуваність.

Цю пропозицію, найімовірніше, офіційно розгляне польський президент Анджей Дуда в січні 2025 року, зазначили журналісти.

Водночас будь-які нові санкції проти рф також повинні будуть подолати угорську опозицію, навіть якщо Будапешт більше не головуватиме в ЄС, підсумували в Politico.