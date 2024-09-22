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Польща підтримує вступ України в ЄС, але має свої вимоги – Сікорський

22 вересня 2024, 17:23
Польща підтримує вступ України в ЄС, але має свої вимоги – Сікорський
Фото: polradio.pl
Коментуючи інформацію про ускладнення переговорів з Києвом Сікорський заявив, що "на Україну тиснуть".
Польща підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.
 
Відповідаючи на запитання, чи ускладнились переговори з Україною він сказав: "На Україну тиснуть. У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами".
 
Раніше Сікорський зробив заяву щодо Криму. Він вважає за можливе піти на компроміс, щоб закінчити війну та запропонував подумати про передачу півострова під мандат ООН. "Крим символічно важливий для РФ та особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитись без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму… І ми могли б відкласти це на 20 років", - сказав він.
Польщавійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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