Польща підтвердила перетин кордону білоруськими гелікоптерами

Сьогодні сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами, які проводили навчання поблизу кордону.

Про це повідомляє Польське радіо.

Інформацію було підтверджено після засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, яке скликав міністр національної оборони Маріуш Блащак, щоб прояснити поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

"Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало його виявлення радіолокаційними системами. Тому в ранковому повідомленні Оперативного командування видів Збройних сил повідомили, що польські радіолокаційні системи не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі", – заявили в Міноборони.

Через сьогоднішній інцидент Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні і виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили в НАТО.