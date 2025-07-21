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ПОЛІТИКА

Польща планує інвестувати в супутникову компанію, що відстежує війська рф

21 липня 2025, 10:47
Польща планує інвестувати в супутникову компанію, що відстежує війська рф
ICEYE
Очікується, що вклад Польщі стане доповненням до вже залучених 550 мільйонів доларів.

Варшава готується до придбання частки в провідній супутниковій компанії Iceye, що стала відомою завдяки наданню знімків руху російських військ під час вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

Головний виконавчий директор компанії Рафал Моджевський підтвердив, що перемовини перебувають на завершальному етапі, хоча точну суму інвестицій не розголошено. Очікується, що вклад Польщі стане доповненням до вже залучених 550 мільйонів доларів.

Заснована у 2014 році Моджевським та фіном Пеккою Лаурілою, Iceye спочатку створювала радіолокаційні знімки для судноплавства в Арктиці. Проте з початком повномасштабної війни в Україні компанія переорієнтувалася на оборонний сектор, надаючи дані про переміщення російських військ. Зараз її вартість оцінюється понад 1 мільярд доларів.

Супутники Iceye використовують технологію SAR (радіолокатор із синтезованою апертурою), що дозволяє отримувати зображення незалежно від погодних умов і часу доби. У травні Польща вже замовила шість таких супутників на суму 230 млн доларів.

Польські інвестиції здійснюватимуться через національний банк розвитку. За словами Моджевського, компанія планує збільшити виробництво супутників у 4-6 разів — з нинішніх 25 до 100–150 одиниць на рік, для чого необхідно залучити додатковий капітал.

Iceye вже запустила 54 супутники, з яких приблизно половина обслуговує національні оборонні сили таких країн, як Нідерланди, Фінляндія, Бразилія, Португалія. Компанія також має партнерства з BAE Systems і ОАЕ.

Геополітична нестабільність, тиск на Європу з боку США щодо посилення самостійної оборони, а також падіння арктичного ринку через санкції проти Росії — все це сприяє зростанню попиту на військові супутникові знімки.

"Навіть якщо війна в Україні завершиться, потреба в оборонних технологіях не зникне", — зазначив Моджевський.

Польщавійнасупутникросія загроза

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