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Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab

03 грудня 2023, 16:53
Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab
Wikipedia
До передачі готується ще 56 гаубиць Krab.

Польща наразі вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab. До передачі готується ще 56 гаубиць Krab.

Про це повідомило в неділю агентство PAP.

"AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин", - йдеться в повідомленні агентства.

Там нагадали, що між Києвом і Варшавою також "підписано контракт на виробництво і передання 56 Krab".

Повідомляється, що Польща з початку військових дій рф проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук). 

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